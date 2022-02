Bolsas da Ásia e Pacífico: Tóquio e Sydney fecham em alta, seguindo Wall Street

Da Redação

As bolsas da Ásia e do Pacífico encerraram os negócios desta quarta-feira, 2, em alta, mais uma vez seguindo o bom desempenho de Wall Street.

Em Tóquio, o índice japonês Nikkei subiu 1,68%, a 27.533,60 pontos, impulsionado por empresas que divulgaram balanços sólidos, caso da Keyence e da ANA Holdings, cujas ações saltaram mais de 6%. Outros mercados acionários asiáticos, como os da China, Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul, permaneceram fechados hoje devido a feriados para a comemoração do ano-novo lunar.

Na Oceania, a bolsa australiana foi sustentada por papéis de mineradoras e de grandes bancos domésticos. O S&P/ASX 200 avançou 1,17% em Sydney, a 7.087,70 pontos.

O apetite por risco na região da Ásia e do Pacífico veio após as bolsas de Nova York fecharem em alta pelo terceiro pregão consecutivo nesta terça-feira. Ao longo de janeiro, porém, Wall Street acumulou fortes perdas em meio a preocupações com a perspectiva de aumento de juros nos EUA. Com informações da Dow Jones Newswires.