Bolsas da Ásia e Pacífico: Tóquio e Sydney fecham em alta, após ganhos em NY

Da Redação

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam em alta nesta terça-feira, dia 1º, após mais uma rodada de ganhos em Wall Street. Em Tóquio, o índice japonês Nikkei subiu 0,28%, a 27.078,48 pontos, sustentado por ações da área de eletrônicos. Outros mercados acionários asiáticos, como os da China, Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul, não operaram hoje devido a feriados para a comemoração do ano-novo lunar.

Na Oceania, a bolsa australiana foi impulsionada por ações de tecnologia e financeiras. O S&P/ASX 200 avançou 0,49% em Sydney, a 7.006,00 pontos. Nesta madrugada, o Banco Central da Austrália (RBA) manteve sua taxa básica de juros em 0,10%, mas decidiu encerrar seu programa de compras de títulos do governo.

O tom positivo na região da Ásia e do Pacífico veio após as bolsas de Nova York fecharem em alta robusta pelo segundo pregão consecutivo ontem, reduzindo as perdas que Wall Street acumulou ao longo de janeiro em meio a preocupações com a perspectiva de aumento de juros nos EUA. Com informações da Dow Jones Newswires.