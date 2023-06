Bolsas da Ásia e Pacífico fecham mistas, após teto aprovado nos EUA e PMI chinês

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única e variações modestas nesta quinta-feira, 1, após deputados nos EUA aprovarem projeto sobre o teto da dívida e novos dados da atividade manufatureira chinesa.

continua após publicidade

O índice acionário japonês Nikkei subiu 0,84% em Tóquio, a 31.148,01 pontos, enquanto o Hang Seng apresentou baixa marginal de 0,10% em Hong Kong, a 18.216,91 pontos, o sul-coreano Kospi caiu 0,31% em Seul, a 2.569,17 pontos, e o Taiex recuou 0,40% em Taiwan, a 16.512,65 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto terminou o pregão estável, em 3.204,63 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,45%, a 2.012,23 pontos.

continua após publicidade

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, com ganho de 0,27% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 7.110,80 pontos.

O comportamento misto na região da Ásia e do Pacífico veio após a Câmara dos Representantes dos EUA aprovar na quarta-feira, 31, um projeto de lei que suspende o teto da dívida americana até 1 de janeiro de 2025. A proposta será submetida agora à avaliação do Senado. Sem a suspensão do teto, o governo Biden não teria condições de pagar suas contas já a partir da próxima semana.

Investidores também avaliaram dados conflitantes da manufatura chinesa. Pesquisa da S&P Global/Caixin mostrou que o PMI industrial da China subiu para 50,9 em maio, indicando que o setor voltou a se expandir. Divulgado um dia antes, o PMI oficial da indústria chinesa havia apontado nova queda no mês passado, a 48,8, o que sugere continuidade da contração. Com informações da Dow Jones Newswires.