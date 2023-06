Bolsas da Ásia e Pacífico fecham mistas, após leves perdas em Wall Street

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta terça-feira, 6, após Wall Street mostrar leves perdas na segunda-feira em meio a sinais de enfraquecimento da economia dos EUA. Na Oceania, o banco central australiano mais uma vez elevou seu juro, o que pesou no mercado acionário local.

continua após publicidade

O índice japonês Nikkei subiu 0,90% em Tóquio, a 32.506,78 pontos, renovando máxima em 33 anos, enquanto o Hang Seng teve baixa marginal de 0,05% em Hong Kong, a 19.099,28 pontos, e o Taiex avançou 0,28% em Taiwan, a 16.761,66 pontos.

Na China continental, as bolsas ficaram no vermelho, pressionadas por ações de tecnologia. O Xangai Composto caiu 1,15%, a 3.195,34 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 1,73%, a 1.998,62 pontos. As perdas foram lideradas por fornecedores da Apple, após a gigante de tecnologia americana lançar ontem seus óculos de realidade virtual.

continua após publicidade

Na Coreia do Sul, não houve negócios hoje devido a um feriado nacional.

Já em Sydney, onde fica a principal bolsa da Oceania, o S&P/ASX 200 sofreu queda de 1,20%, a 7.129,60 pontos, interrompendo uma sequência de três pregões de ganhos, após o BC da Austrália (RBA) elevar seu juro básico em 25 pontos-base, a 4,10%, e alertar sobre mais possíveis aumentos.

O comportamento misto na Ásia e no Pacífico veio após um dia de leves baixas nas bolsas de Nova York. Na segunda, dados fracos de atividade do setor de serviços dos EUA ajudaram a impulsionar expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) deixará seus juros inalterados pela primeira vez em 16 meses, em reunião marcada para a próxima semana, mas também reavivaram preocupações sobre a desaceleração da maior economia do mundo. Com informações da Dow Jones Newswires.