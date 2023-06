Bolsas da Ásia e Pacífico fecham mistas, após exportações chinesas e leves ganhos em NY

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 7, após dados fracos de exportação da China e ganhos modestos nos negócios de terça-feira em Wall Street.

O índice japonês Nikkei caiu 1,82% em Tóquio, a 31.913,74 pontos, à medida que um movimento de realização de lucros pesou em ações ligadas a chips e outros eletrônicos, enquanto o Hang Seng avançou 0,80% em Hong Kong, a 19.252,00 pontos, o Kospi ficou praticamente estável em Seul, com alta marginal de 0,01%, a 2.615,60 pontos, na volta de um feriado na Coreia do Sul, e o Taiex subiu 0,96% em Taiwan, a 16.922,48 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve ligeiro avanço de 0,08%, a 3.197,76 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,17%, a 1.995,28 pontos.

As exportações chinesas sofreram queda anual de 7,5% em maio, contrariando projeção de alta de analistas consultados pela FactSet e reavivando preocupações sobre a perspectiva econômica global.

Por outro lado, as bolsas de Nova York terminaram o pregão de ontem com leves ganhos, apoiadas principalmente pelo setor financeiro.

Na Oceania, a bolsa de Sydney ficou no vermelho hoje após pesquisa mostrar que o PIB australiano cresceu apenas 0,2% no primeiro trimestre, no ritmo mais fraco desde o fim de 2021. O S&P/ASX 200 caiu 0,16%, a 7.118,00 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.