Bolsas da Ásia e Pacífico fecham majoritariamente em baixa, com cautela pré-Fed

As bolsas da Ásia e do Pacífico encerraram os negócios desta quarta-feira (4) majoritariamente em baixa, em mais um dia de liquidez reduzida em meio a feriados que mantiveram os mercados da China e do Japão fechados, na expectativa para a decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).

O índice Hang Seng caiu 1,10% em Hong Kong, a 20.869,52 pontos, e o sul-coreano Kospi teve leve perda de 0,11% em Seul, a 2.677,57 pontos, mas o Taiex registrou modesto avanço de 0,41% em Taiwan, a 16.565,83 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pelo terceiro pregão seguido, com queda de 0,16% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 7.304,70 pontos.

A cautela predominou na região da Ásia e do Pacífico antes do anúncio do Fed, que na tarde de hoje deverá adotar postura mais agressiva e elevar seus juros básicos em 50 pontos-base, numa tentativa de conter pressões inflacionárias exacerbadas pela guerra entre Rússia e Ucrânia. Em março, o BC americano subiu sua taxa em 25 pontos-base. Com informações da Dow Jones Newswires.