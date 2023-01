Bolsas da Ásia e Pacífico fecham majoritariamente em baixa, após PIB chinês

Sergio Caldas (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta terça-feira, 17, após a China divulgar que seu Produto Interno Bruto (PIB) cresceu apenas 3% em 2022, menos da metade da taxa do ano anterior.

continua após publicidade .

Nos mercados chineses, as perdas foram marginais: o índice Xangai Composto caiu 0,10%, a 3.224,24 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,03%, a 2.094,26 pontos.

Embora o PIB chinês de 2022 tenha sido um dos piores em décadas, em meio aos efeitos de restrições implementadas para combater a covid-19, os resultados do quarto trimestre superaram as expectativas. Entre outubro e dezembro, a segunda maior economia do mundo teve expansão anual de 2,9%, bem acima da alta de 1,7% prevista por analistas.

continua após publicidade .

Além disso, dados chineses de produção industrial e de vendas no varejo de dezembro também ficaram acima do esperado.

Em outras partes da Ásia, o índice Hang Seng caiu 0,78% em Hong Kong, a 25.577,64 pontos, e o sul-coreano Kospi recuou 0,85% em Seul, a 2.379,39 pontos, pondo fim a uma sequência de nove pregões positivos.

Por outro lado, o japonês Nikkei subiu 1,23% em Tóquio, após sofrer perdas de mais de 1% em cada um dos dois últimos pregões em meio a temores de que o Banco do Japão (BoJ) possa apertar sua política monetária na reunião desta semana. A decisão do BoJ será conhecida na madrugada desta quarta-feira (18).

continua após publicidade .

Também driblando o viés negativo de hoje, o Taiex encerrou a sessão em Taiwan com ligeira alta de 0,04%, a 14.932,93 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou levemente no vermelho, interrompendo uma sequência de quatro pregões de ganhos. O S&P/ASX 200 caiu 0,03% em Sydney, a 7.386,30 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.