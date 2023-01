Bolsas da Ásia e Pacífico fecham em alta, após rali em Wall Street

Sergio Caldas (via Agência Estado)

As bolsas da Ásia e do Pacífico encerraram os negócios desta sexta-feira, 27, com ganhos modestos, após um rali em Wall Street deflagrado por sinais de que a economia dos EUA e os lucros de suas empresas estão mais fortes do que se imaginava.

O índice japonês Nikkei teve alta marginal de 0,07% em Tóquio, a 27.382,56 pontos, sustentado por ações dos setores financeiro, de eletrônicos e de químicos, enquanto o Hang Seng subiu 0,54% em Hong Kong, a 22.688,90 pontos, e o sul-coreano Kospi avançou 0,62% em Seul, a 2.484,02 pontos, se fortalecendo pelo quinto pregão consecutivo.

Os mercados da China e de Taiwan, que não operaram durante toda a semana em razão do feriado do ano-novo lunar, retomam os negócios na segunda-feira (30).

Na Oceania, a bolsa australiana voltou de um feriado em tom positivo, com o impulso de ações ligadas a bens de consumo, tecnologia e finanças. O S&P/ASX 200 avançou 0,34% em Sydney, a 7.493,80 pontos, atingindo seu maior patamar desde 21 de abril do ano passado.

O apetite por risco na Ásia e no Pacífico veio após as bolsas de Nova York fecharem na quinta-feira, 26, com ganhos de até quase 2%, reagindo ao desempenho melhor do que o esperado do PIB dos EUA no fim de 2022 e a balanços que agradaram investidores, como os da Tesla e da American Airlines. Com informações da Dow Jones Newswires.