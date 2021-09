Bolsas da Ásia e Oceania fecham mistas, à espera do Fed e de olho na Evergrande

Da Redação

As bolsas da Ásia e da Oceania fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 22, com investidores à espera da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), a ser anunciada no período da tarde desta quarta (horário de Brasília), e atentos a desdobramentos da crise de liquidez que atinge a gigante do setor imobiliário chinês Evergrande.

Em Tóquio, o índice Nikkei caiu 0,67%, a 29.639,40 pontos, pressionado por ações de empresas de trading. Na madrugada desta quarta, o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) manteve sua política monetária ultra-acomodatícia inalterada, como se previa.

Após um feriado de dois dias, os mercados da China continental voltaram aos negócios com desempenho misto. O Xangai Composto subiu 0,40%, a 3.628,49 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,25%, a 2.440,05 pontos.

Também como se esperava, o Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) reafirmou suas principais taxas de juros de pelo 17º mês seguido.

Em Taiwan, o Taiex sofreu forte queda de 2,03%, a 16.925,82 pontos, também depois de retornar de um feriado estendido.

Na Ásia e em outras partes do mundo, a expectativa nesta quarta é para a decisão de política monetária do Fed, que será conhecida às 15 horas (de Brasília). A questão principal é se o BC norte-americano dará início ou não ao tapering, como é conhecido o processo de gradual redução de compras de ativos.

Nesta semana, porém, as dificuldades financeiras da incorporadora imobiliária chinesa Evergrande chegaram até a ameaçar o protagonismo do Fed, ao provocarem um forte movimento de aversão a risco nos mercados globais, na segunda-feira, 20.

Uma das unidades da Evergrande, a Hengda Real Estate Group Co, promete pagar dentro do prazo juros de uma emissão de títulos que vencem na quinta-feira, 23.

As bolsas de Hong Kong, onde a ação da Evergrande é negociada, e da Coreia do Sul ficaram fechadas nesta quarta devido a feriados.

Oceania

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, sustentada por ações da indústria petrolífera. O S&P/ASX 200 avançou 0,32% em Sydney, a 7.296,90 pontos.

* Com informações da Dow Jones Newswires