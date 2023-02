Bolsas da Ásia e do Pacífico fecham sem direção única, após ata do Fed

Sergio Caldas (via Agência Estado)

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta quinta-feira, 23, enquanto investidores digeriram a última ata de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) e decisão do BC sul-coreano de manter seus juros. Em Seul, o índice acionário Kospi avançou 0,89%, a 2.439,09 pontos, após o Banco da Coreia (BoK) deixar seu juro básico inalterado em 3,5%, interrompendo uma sequência de aumentos iniciada em abril do ano passado.

Na China continental, os mercados tiveram perdas modestas: o Xangai Composto caiu 0,11%, a 3.287,48 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,24%, a 2.154,73 pontos.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng mostrou queda de 0,35% em Hong Kong, a 20.351,35 pontos, enquanto o Taiex subiu 1,28% em Taiwan, a 15.615,41 pontos. Em Tóquio, não houve negócios nesta quinta devido a um feriado nacional no Japão.

O comportamento misto da região asiática veio um dia após a ata do Fed mostrar que o BC americano segue comprometido a combater a inflação com mais altas de juros. O documento, no entanto, não mudou apostas de que o Fed deverá manter a moderação e elevar seus juros em mais 25 pontos-base em março. Nas últimas semanas, houve especulação sobre um possível aumento mais agressivo no próximo mês, de 50 pontos-base.

Na esteira da ata, as bolsas de Nova York fecharam mistas e com variações modestas na quarta-feira. Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho nesta quinta, pressionada por ações de empresas com maior capitalização de mercado. O S&P/ASX 200 caiu 0,40% em Sydney, a 7.285,40 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.