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Bolsas da Ásia e do Pacífico fecham mistas após plano de Trump de comprar diesel russo

Escrito por (via Agência Estado)
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 12/10/2026 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta segunda-feira, enquanto investidores digeriram o plano do presidente dos EUA, Donald Trump, de comprar diesel da Rússia.

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O índice sul-coreano Kospi liderou as perdas, ao cair 3,65% em Seul, para 6.384,24 pontos, no retorno de um feriado.

Em outras praças, o Hang Seng avançou 0,25% em Hong Kong, para 24.271,20 pontos, enquanto o Taiex cedeu 0,02% em Taiwan, para 49.301,96 pontos, também na volta de um feriado.

Na China continental, o pregão foi negativo, com queda de 0,43% do Xangai Composto, para 3.797,24 pontos, e de 1,79% do Shenzhen Composto, para 2.327,29 pontos. No Japão, não houve negócios devido a um feriado.

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Na Oceania, a bolsa australiana subiu 0,76%, e o índice S&P/ASX 200 encerrou aos 8.783,20 pontos.

O desempenho misto na região veio depois de Trump anunciar, na sexta-feira, que fechou um acordo para comprar diesel russo após uma ligação telefônica com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. A iniciativa, segundo Trump, busca conter a alta dos combustíveis antes das eleições de meio de mandato nos EUA, em 3 de novembro.

Ontem, Trump disse ainda que Rússia e Ucrânia teriam concordado em suspender ataques a infraestruturas energéticas, sem detalhar os termos. Moscou não comentou, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que Kiev pode interromper ataques a refinarias russas se a Rússia cessar ofensivas contra o sistema de energia ucraniano.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com

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