Bolsas da Ásia caem majoritariamente; Kospi volta a ser derrubado por semicondutores

Sergio Caldas*

São Paulo, 06/08/2026 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quinta-feira, lideradas pela Coreia do Sul, onde o mercado voltou a ser derrubado por ações de gigantes de semicondutores.

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O índice sul-coreano Kospi caiu 4,58% em Seul, para 6.296,38 pontos, com tombos da SK Hynix (-10,4%) e da Samsung Electronics (-6,3%).

Os mercados terão uma atualização sobre o emprego nos EUA amanhã, com a divulgação do relatório payroll de julho, e analistas afirmam que os investidores já se posicionam diante do potencial impacto do indicador.

"A liquidação de ações de chips na Ásia parece combinar realização de lucros com redução de risco antes do payroll de sexta-feira", disse Stephen Innes, da SPI Asset Management, em nota.

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Em geral, a temporada de balanços robustos e as expectativas de continuidade do crescimento têm sustentado as ações nos EUA. Na Ásia, porém, os principais índices vêm sendo pressionados por rodadas de venda em fabricantes de semicondutores e em outras empresas associadas ao boom da inteligência artificial.

Ontem, as ações de tecnologia do Nasdaq voltaram a ficar sob pressão, interrompendo um rali de quatro pregões.

Em outras praças da região, o japonês Nikkei recuou 0,93% em Tóquio, a 65.683,26 pontos, enquanto o Hang Seng cedeu 1,49% em Hong Kong, a 25.530,28 pontos. Em Taiwan, o Taiex caiu 0,48%, para 44.396,70 pontos.

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Os mercados da China continental, por outro lado, ficaram no azul: o Xangai Composto avançou 0,57%, para 3.900,35 pontos, e o Shenzhen Composto, menos abrangente, teve alta marginal de 0,06%, a 2.539,10 pontos.

O conflito no Oriente Médio também segue no radar. O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que um acordo para reabrir o Estreito de Ormuz está próximo. O conflito, porém, já dura cinco meses e tem sido marcado por sucessivos avanços e recuos, restringindo a oferta global de petróleo e sacudindo os mercados de energia.

Na Oceania, a bolsa australiana encerrou em alta de 0,47%, com o índice S&P/ASX 200 avançando para 9.271,60 pontos.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Associated Press