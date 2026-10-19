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ECONOMIA

Bolsa Família reajustado começa a ser depositado e governo antecipa cronograma de pagamentos

Escrito por Franco Dantas, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Menos de uma semana antes do segundo turno das eleições, os beneficiários do Bolsa Família começam a receber o pagamento reajustado em 15,04% nesta segunda-feira, 19. Além disso, o calendário de desembolsos foi antecipado pelo governo e será unificado a partir da quarta-feira, 21, o que significa que todos as famílias terão sido pagas antes do embate direto entre o presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o senador Flávio Bolsonaro (PL) nas urnas.

Nesta segunda-feira, receberão o reajuste todos os beneficiários com o Número de Identificação Social (NIS) terminado com o dígito 1.

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Na terça-feira, será a vez de quem tem o NIS terminado em 2 e, na quarta-feira, será feito o pagamento unificado para todos com NIS terminado em 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

Segundo o governo, a unificação do calendário se justificaria por análises técnicas conduzidas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) que identificaram 518 situações de emergência e de calamidade pública entre agosto e setembro de 2026, devido aos efeitos do El Niño.

O número, que é mais do que o dobro registrado no mesmo período do ano anterior, foi puxado principalmente por fortes chuvas, granizo, vendaval e inundação na região Sul do País. Dessa maneira, com o calendário unificado, há um aumento na capacidade das famílias de se prepararem para os efeitos do El Niño, segundo o governo.

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De acordo com levantamento do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o Bolsa Família conta com ao menos 27,2 milhões de potenciais eleitores, que serão contemplados pelo reajuste nessa reta final da corrida eleitoral.

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BOLSA FAMÍLIA/PAGAMENTO/INÍCIO
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