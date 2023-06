Bolsa Família inicia pagamento de adicional de R$ 50

O governo começa a pagar nesta segunda-feira, 19, aos beneficiários do Bolsa Família o adicional de R$ 50 para gestantes e famílias com crianças e adolescentes de 7 a 18 anos. O programa foi relançado pelo governo Lula no início de março, com um valor mínimo de R$ 600 por benefício, além de um adicional de R$ 150 para cada criança de até 6 anos de idade na composição familiar.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), com o adicional o tíquete médio recebido por família atingirá o maior valor da história do programa, de R$ 705,40.

O orçamento de junho do programa é de R$ 14,97 bilhões, considerado um valor recorde de pagamento mensal.

Os novos valores foram garantidos com a aprovação da PEC da Transição, no fim de 2022, que estabeleceu que o novo governo terá R$ 145 bilhões além do teto de gastos - dos quais R$ 70 bilhões serão para custear o benefício social.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.