Bolsa de Londres recua com liquidez reduzida em meio a feriado em outras partes da Europa

Por Sergio Caldas

São Paulo, 01/05/2026 - A Bolsa de Londres opera em baixa na manhã desta sexta-feira, com a liquidez reduzida em meio a um feriado que mantém outros mercados acionários europeus fechados.

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Às 8h29 (de Brasília), o índice acionário britânico FTSE 100 caía 0,54%, a 10.322,74 pontos.

O banco britânico de varejo NatWest frustrou expectativas com seu balanço mais recente. A receita líquida de juros ficou um pouco abaixo do esperado no primeiro trimestre. Além disso, o guidance para 2026 veio mais conservador do que o consenso dos analistas. Em Londres, a ação recuava cerca de 3,5%.

As tensões entre EUA e Irã também seguem no radar. Ontem, o Banco da Inglaterra (BoE) manteve o juro básico em 3,75%, como era amplamente esperado, para avaliar melhor os efeitos do conflito no Oriente Médio, em especial sobre os preços de energia.

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As bolsas da Alemanha, França, Itália, Espanha e Portugal estão fechadas hoje devido ao feriado do Dia do Trabalho.

Contato: sergio.caldas@estadao.com