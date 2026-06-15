Bolívia anuncia unificação cambial e acordo com o FMI próximo; protestos perdem força

A Bolívia se prepara para adotar uma taxa de câmbio flutuante e espera firmar um acordo de financiamento com o Fundo Monetário Internacional após a reforma cambial, de acordo com reportagem da Bloomberg que cita autoridades do governo boliviano.

O vice-ministro do Tesouro e Crédito Público da Bolívia, Christian Morales, informou a investidores nesta segunda-feira, 15, que as mudanças cambiais poderiam ser implementadas ainda nesta semana. O anúncio foi feito durante uma conversa com investidores organizada por um banco de investimento.

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Enquanto isso, simpatizantes do ex-presidente boliviano Evo Morales anunciaram hoje que intensificarão os protestos sociais exigindo a renúncia do presidente Rodrigo Paz, depois que as manifestações começaram a perder força em várias cidades do oeste da Bolívia. A Administradora Boliviana de Carreteras informou que houve menos bloqueios de estradas do que na semana passada. Várias rodovias foram desobstruídas e mais alimentos começaram a chegar a La Paz, embora os preços continuem elevados.

No restante do país, a situação é de relativa normalidade. Paz disse no sábado que vários bloqueios foram suspensos "graças à vontade de dialogar, deixando para trás o confronto e a conspiração", e afirmou que combustível estava chegando.

O adversário de Morales descartou usar a força ou declarar estado de exceção para evitar que o conflito se aprofunde.

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*Com informações da Associated Press