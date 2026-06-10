BoJ: Ueda é hospitalizado e não participará de reunião de política monetária da próxima semana

O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda, foi hospitalizado e deve ficar de fora da reunião de política monetária da próxima semana, informou o banco central nesta quarta-feira, 10.

Segundo o BoJ, Ueda deverá permanecer internado por cerca de duas semanas para tratar um cisto hepático infectado, mas continuará exercendo suas funções remotamente quando necessário.

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O vice-presidente Ryozo Himino atuará como presidente interino na reunião de política monetária dos dias 15 e 16 de junho, enquanto o também vice-presidente Shinichi Uchida conduzirá a entrevista coletiva após o encontro, informou o banco central.

O BoJ acrescentou que Ueda deve se recuperar a tempo de participar da reunião seguinte, prevista para o fim de julho.

A notícia surge em um momento delicado para a condução da política monetária japonesa, enquanto as autoridades avaliam a capacidade da economia de absorver juros mais altos e a crise envolvendo o Irã gera incertezas sobre as perspectivas de crescimento e inflação.

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Os mercados vinham precificando quase integralmente uma possível alta de juros na reunião da próxima semana.

A ausência de Ueda, porém, dificilmente deverá alterar de forma significativa a decisão sobre os juros, já que os formuladores de política monetária, incluindo o próprio presidente, têm demonstrado crescente preocupação de que a alta dos preços do petróleo provocada pelo conflito no Oriente Médio acelere a inflação subjacente no Japão. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.