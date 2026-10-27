Boeing tem prejuízo maior do que o esperado, de US$ 116 milhões, mas receita supera previsão

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A Boeing teve prejuízo líquido de US$ 116 milhões no terceiro trimestre de 2026, representando apenas uma fração da perda de US$ 5,339 bilhões registrada um ano antes, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 27. O prejuízo por ação foi de US$ 0,34, ante perda de US$ 7,47 por ação no terceiro trimestre de 2025. Analistas consultados pela FactSet esperavam perda menor, de US$ 0,25 por ação.

A receita cresceu 4%, para US$ 24,18 bilhões, acima das projeções de US$ 23,95 bilhões, refletindo principalmente o maior volume nos segmentos de defesa e serviços, além de uma composição menos favorável das entregas comerciais.

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A companhia informou fluxo de caixa operacional de US$ 1,49 bilhão, ante US$ 1,123 bilhão um ano antes, e fluxo de caixa livre positivo de US$ 464 milhões, acima dos US$ 238 milhões registrados no terceiro trimestre de 2025.

A carteira de pedidos atingiu o recorde de US$ 745 bilhões, incluindo mais de 6.300 aviões comerciais.

A divisão de aviões comerciais teve queda de 3% na receita, para US$ 10,72 bilhões, com 161 entregas, ante 160 um ano antes.

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Já na divisão de Defesa, Espaço e Segurança, a receita avançou 15%, para US$ 7,93 bilhões, e o segmento registrou lucro operacional de US$ 492 milhões.

Às 8h47 (de Brasília), no pré-mercado de Nova York, a Boeing tinha alta de 0,8%, após reação inicial negativa.