Boeing soma 284 pedidos entre janeiro e abril, maior volume para o período desde 2014

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A Boeing acumulou 284 encomendas de aeronaves entre janeiro e abril de 2026. Com isso, a fabricante alcançou o maior volume de pedidos para o período desde 2014.

Em abril, a Boeing contabilizou 136 novas encomendas, elevando a carteira de aeronaves comerciais para 6.216 unidades, em meio à demanda ainda aquecida do mercado, segundo a companhia.

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No mês passado, a fabricante entregou 47 aeronaves a companhias aéreas e empresas de leasing.

No acumulado do ano, as entregas somaram 190 unidades, alta de quase 10% na comparação com o mesmo intervalo de 2025.

Do total entregue em abril, 34 aeronaves eram da família 737 MAX, seis do modelo 787 Dreamliner, três do 777 Freighter e quatro do 767.