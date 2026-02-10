Leia a última edição
Boeing registra maior número de pedidos em um mês de janeiro desde 2012

Escrito por Elisa Calmon (via Agência Estado)
Publicado em 10.02.2026, 17:08:00 Editado em 10.02.2026, 17:14:34
A Boeing registrou 112 pedidos líquidos de aeronaves em janeiro. Com isso, a fabricante alcançou o maior volume de encomendas para o mês desde 2012.

"O resultado reflete a demanda contínua por aeronaves comerciais da companhia no início de 2026", afirmou a Boeing, por meio de nota.

No mesmo período, a fabricante realizou a entrega de 46 aeronaves para companhias aéreas e empresas de leasing. Esse é o melhor desempenho da empresa em um mês de janeiro desde a pandemia.

Do total entregue, 37 aeronaves são da família 737 MAX e cinco, do modelo 787 Dreamliner.

