Boeing registra maior número de pedidos em um mês de janeiro desde 2012

A Boeing registrou 112 pedidos líquidos de aeronaves em janeiro. Com isso, a fabricante alcançou o maior volume de encomendas para o mês desde 2012.

"O resultado reflete a demanda contínua por aeronaves comerciais da companhia no início de 2026", afirmou a Boeing, por meio de nota.

No mesmo período, a fabricante realizou a entrega de 46 aeronaves para companhias aéreas e empresas de leasing. Esse é o melhor desempenho da empresa em um mês de janeiro desde a pandemia.

Do total entregue, 37 aeronaves são da família 737 MAX e cinco, do modelo 787 Dreamliner.