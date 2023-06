Boeing informa problema na produção do modelo 787 que deve afetar entregas no curto prazo

A Boeing anunciou nesta terça-feira, 6, em comunicado, que encontrou um problema nos aviões do modelo 787 Dreamliner, que deve afetar entregas no curto prazo. Segundo a empresa, o problema está relacionado a uma condição no encaixe do estabilizador horizontal do avião e um processo de inspeção das aeronaves para reconstrução foi iniciado, antes de etiquetar e entregar os produtos para os clientes.

continua após publicidade

"Embora as inspeções e o retrabalho necessário afetem o cronograma das entregas do 787 no curto prazo, neste momento não esperamos que esse problema mude nossa orientação para o ano inteiro em relação às entregas deste modelo", afirmou a Boeing, em nota.

A empresa também reiterou que o problema não afeta a "segurança imediata" de voos e que as aeronaves em serviço podem continuar a operar. A Boeing também notificou a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) e seus clientes, além de se comprometer a atualizá-los sobre o progresso na inspeção e resolução do problema.