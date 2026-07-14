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Boeing entrega 314 aeronaves no primeiro semestre, maior volume desde 2018

Escrito por Elisa Calmon (via Agência Estado)
Publicado em 14.07.2026, 14:38:00 Editado em 14.07.2026, 14:47:36
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A Boeing entregou 314 aeronaves entre janeiro e junho de 2026, alta de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. O volume é o maior para um primeiro semestre desde 2018.

Em junho, a fabricante entregou 64 aeronaves. A família 737 liderou, com 43 unidades, sendo 42 jatos 737 MAX e um 737 Next-Generation. Foram entregues também 13 aeronaves 787 Dreamliner, cinco modelos 767 e três cargueiros 777 Freighter.

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A Boeing também registrou 88 pedidos líquidos em junho, elevando o total do primeiro semestre para 408 encomendas. Com isso, a carteira de pedidos da fabricante somava 6.202 aeronaves em 30 de junho.

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