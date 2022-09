BoE precisa de resposta de política monetária significativa, diz economista-chefe

Letícia Simionato (via Agência Estado)

O economista-chefe do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Huw Pill, afirmou nesta terça-feira, 27, que, após o novo pacote fiscal, anunciado na semana passada, a instituição precisa de uma resposta de política monetária significativa. "Temos consciência de nosso comprometimento em manter a estabilidade de preços", garantiu, no evento Barclays-CEPR International Monetary Policy Forum.

Pill ainda comentou que acredita que o pacote fiscal vai funcionar como estímulo para a demanda.

O ministro de Finanças Kwasi Kwarteng disse na última sexta-feira que o governo britânico irá reduzir impostos sobre folhas de pagamentos, congelar o imposto sobre empresas, abandonar um teto para bônus de executivos do setor bancário e gastar bilhões de libras para subsidiar contas de energia nos próximos dois anos. A medida fez com que a moeda logal atingisse uma queda histórica ante o dólar, no domingo.