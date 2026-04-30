BoE mantém juros por 8-1 e sinaliza possível alta adiante com inflação pressionada por guerra

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) manteve nesta quinta-feira (30) a taxa básica de juros em 3,75% por 8 votos a 1 e indicou que pode elevar os custos de empréstimos em breve diante da alta da inflação impulsionada pelo conflito no Oriente Médio.

Segundo a ata, o único voto dissidente foi de Huw Pill, economista-chefe da instituição, que defendeu um aumento de 0,25 ponto porcentual, para 4%.

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O comunicado destacou que condições financeiras mais restritivas devem ajudar a reduzir a inflação, mas ressaltou que o banco central permanece pronto para agir conforme necessário para trazer o índice de preços de volta à meta.

A autoridade monetária também apresentou três cenários para os impactos do conflito no Oriente Médio sobre a economia britânica, refletindo a elevada incerteza no ambiente global. Embora pressões inflacionárias tenham aumentado com a escalada geopolítica, o BoE avaliou que o enfraquecimento da atividade econômica pode contribuir para conter parte dessas pressões.

Em linha com a postura da véspera do Federal Reserve (Fed), o BoE optou por aguardar mais evidências sobre a trajetória da inflação antes de ajustar os juros, mas deixou claro que o balanço de riscos segue inclinado para um aperto adicional, caso as pressões de preços persistam.