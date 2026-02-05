Leia a última edição
BoE mantém juros a 3,75% com preocupações com possível aumento inflacionário e alto desemprego

Escrito por Isabella Pugliese Vellani e Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 05.02.2026, 09:07:00 Editado em 05.02.2026, 09:15:35
O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) decidiu manter sua principal taxa de juros inalteradas, a 3,75%, ao concluir a primeira reunião de política monetária do ano nesta quinta-feira, 5 após corte realizado no encontro de dezembro.

Preocupações relacionadas com um possível aumento na inflação britânica apoiam a abordagem mais cautelosa do BC do Reino Unido. Ainda, a atividade tem se fortalecido nos últimos meses e a taxa de desemprego segue alta, a 5,1% nos três meses até novembro - o nível mais alto em quase cinco anos.

Por outro lado, investidores acompanham os impactos da proposta de orçamento de novembro feita pela ministra das Finanças Rachel Reeves, bem como os desdobramentos da guerra tarifária global iniciada pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

O BoE havia cortado os juros pela última vez em dezembro, após pausas em setembro e novembro, como parte de um ciclo de afrouxamento iniciado no ano anterior, que ao todo já acumulou seis reduções da taxa, todas de 25 pontos-base.

BoE JUROS MANUTENÇÃO Reino Unido
