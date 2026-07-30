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ECONOMIA

BoE mantém juro em 3,75% pela 5ª vez seguida com desaceleração inflacionária

Escrito por Sergio Caldas e Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 30.07.2026, 08:22:00 Editado em 30.07.2026, 08:30:45
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O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) decidiu manter sua principal taxa de juros em 3,75% pela quinta vez consecutiva, ao fim da reunião de política monetária nesta quinta-feira, 30, diante da desaceleração inflacionária no Reino Unido, apesar da recente escalada do conflito no Oriente Médio.

A decisão veio em linha com a previsão de analistas compilados pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O último ajuste dos juros ocorreu em dezembro, quando o BoE cortou a taxa básica em 25 pontos-base.

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Em junho, a inflação anual ao consumidor britânico desacelerou para 2,6%, ante 2,8% no mês anterior, em um momento de queda nos preços do petróleo após um acordo de cessar-fogo temporário entre Estados Unidos e Irã.

Recentemente, porém, o petróleo voltou a ganhar força em meio a violações da trégua. Além disso, a inflação no Reino Unido permanece acima da meta de 2% do BOE.

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