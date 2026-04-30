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BoE mantém juro em 3,75% diante de incertezas persistentes no Oriente Médio

Escrito por Sergio Caldas e Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 30.04.2026, 08:28:00 Editado em 30.04.2026, 08:36:53
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O Banco da Inglaterra (BoE) decidiu manter sua principal taxa de juros em 3,75% pela terceira vez consecutiva, ao fim da reunião de política monetária nesta quinta-feira, 30, diante das persistentes incertezas do conflito no Oriente Médio - que já ultrapassa dois meses - e de seus efeitos sobre os preços de energia, que vêm pressionando a inflação do Reino Unido.

A decisão veio em linha com a previsão de analistas compilados pelo Broadcast. O BoE cortou seu juro básico pela última vez em dezembro, em 25 pontos-base.

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A manutenção dos juros ocorre em um momento de impasse nas negociações de paz entre Estados Unidos e Irã. Teerã pressiona os EUA a cancelar o bloqueio naval a portos iranianos. Washington, por sua vez, exige que as conversas incluam o programa nuclear iraniano, o que contraria o regime do país persa.

O conflito no Oriente Médio ajudou a impulsionar a inflação britânica para 3,3% em março, ante 3% em fevereiro, deixando-a ainda mais distante da meta oficial de 2% do BoE. Por outro lado, a atividade econômica do Reino Unido continuou em expansão em abril, segundo levantamento recente da S&P Global.

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