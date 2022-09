BoE eleva juro em 50 pontos-base, a 2,25%, e decide iniciar venda de Gilts

Sergio Caldas (via Agência Estado)

O Banco da Inglaterra (BoE, pela sigla em inglês) decidiu elevar sua taxa básica de juros em 50 pontos-base, a 2,25%, em mais uma tentativa de combater a inflação no Reino Unido, que está no maior nível em cerca de quatro décadas, após concluir reunião de política monetária nesta quinta-feira, 22. A decisão do BC inglês veio em linha com a expectativa de analistas.

Trata-se da sétima vez consecutiva que o BC inglês eleva juros desde o fim do ano passado.

Cinco dos nove dirigentes do BoE votaram hoje pelo aumento do juro básico a 2,25%. Outros três defenderam uma alta mais agressiva, de 75 pontos-base. Já um deles preferia um acréscimo menor, de 25 pontos-base.

Em ata da reunião, o BoE prevê que a inflação anual ao consumidor (CPI) do Reino Unido atingirá pico um pouco abaixo de 11% em outubro, mas deverá se manter acima de 10% nos próximos meses em função da alta nos preços de energia, antes de começar a desacelerar.

O comitê de política monetária do BoE também decidiu iniciar a venda de bônus do governo - os chamados Gilts - em seu poder "logo após" a reunião de hoje.