BoE eleva juro básico a 4,25% e diz que mais aperto monetário é possível

Sergio Caldas (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) decidiu elevar sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 4,25%, após concluir reunião de política monetária nesta quinta-feira, como previsto pela maioria dos analistas.

continua após publicidade .

Em comunicado, o BC inglês disse que a decisão sobre a alta do juro básico foi por 7 votos a favor e 2 contra. Os dirigentes contrários, Swati Dhingra e Silvana Tenreyro, votaram pela manutenção da taxa em 4%.

O BoE também reafirmou que novo aperto da política monetária será necessário se houver evidências de "mais pressões persistentes".

continua após publicidade .

O BC inglês também previu que medidas fiscais anunciadas pelo governo do Reino Unido impulsionarão o Produto Interno Bruto (PIB) britânico em cerca de 0,3% nos próximos anos. O BoE espera agora que a economia do país "cresça levemente" no segundo trimestre, ante uma projeção anterior de queda de 0,4%.

O BoE avaliou também que "incertezas em torno da perspectiva financeira e econômica aumentaram", após a quebra de bancos regionais nos EUA e os recente problemas enfrentados pelo Credit Suisse, e prometeu monitorar de perto as condições de crédito das famílias e empresas no Reino Unido. Segundo o BC inglês, o sistema bancário britânico permanece resiliente".

A decisão do BoE veio um dia após dados mostrarem que a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) britânico voltou a acelerar em fevereiro, a 10,4%. A meta de inflação do BoE é de 2%.