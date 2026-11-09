BoE: economia do Reino Unido está resiliente em parte devido a investimento em IA, diz Bailey

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, em inglês), Andrew Bailey, afirmou nesta segunda-feira (9) que a atividade econômica do Reino Unido está se mostrando mais resiliente do que o esperado e parte disso se deve ao investimento em inteligência artificial (IA), especialmente no setor de serviços empresariais.

"Estamos vendo sinais crescentes do início de um choque positivo de oferta vindo da IA e do investimento necessário para isso", disse em discurso do Swiss Institute of International Studies, na Universidade de Zurique.

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Bailey se mostrou otimista em relação à IA, tecnologia digital e robótica, pontuando que essas tecnologias têm potencial de elevar taxas de crescimento sustentável e a produtividade no Reino Unido. O presidente do BoE, entretanto, alertou para a supervalorização dos retornos da IA e o aumento de ciberataques com a IA de fronteira. "Bolha nos preços de ativos de IA representa claros riscos à estabilidade financeira", acrescentou.

Na política monetária, ele frisou que a tarefa do BC britânico é definir as taxas de juros para trazer a inflação de volta à meta em meio às condições mais desafiadoras atuais. "Mas, é nos tempos desafiadores que precisamos de instituições robustas mais do que nunca", disse sobre a importância da independência do banco central.

"Quando se trata de política monetária, embora possa haver debate em torno da forma e da estrutura precisa dos arranjos, a independência das decisões reais sobre as taxas de juros não está em dúvida", adicionou.