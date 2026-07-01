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ECONOMIA

BoE: cortes de juros estão fora de questão no momento, com economia fraca no Reino Unido

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 01.07.2026, 12:38:00 Editado em 01.07.2026, 12:48:36
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O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, em inglês), Andrew Bailey, disse nesta quarta-feira (1) que cortes de juros estão "fora de questão" no momento, com a última decisão de manutenção das taxas britânicas sendo respaldada pela economia mais fraca.

"Estamos vendo economia e mercado de trabalho se enfraquecendo", alertou ele em painel no Fórum de Sintra (Portugal), ao lado dos presidentes do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, e Banco do Canadá (BoC), Tiff Macklem.

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Para Bailey, a política monetária está mais restritiva e a orientação futura acabou se tornando "bastante problemática" com o passar do tempo, em meio aos choques econômicos. Em relação à inteligência artificial (IA), ele acredita que a tecnologia não está ainda em todos os aspectos da economia do Reino Unido.

Sobre balanço patrimonial, ele argumentou que o tamanho deve refletir a demanda por reservas. "É necessária uma política sensata para alinhar o balanço patrimonial com a demanda do sistema", frisou, acrescentando que deseja eliminar o risco de taxa de juros do balanço patrimonial do BoE.

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