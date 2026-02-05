BoE corta projeções de crescimento e inflação do Reino Unido em 2026 e vê desemprego a 5,3%

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) projeta que a economia do Reino Unido crescerá 0,9% em 2026, ante previsão anterior de 1,2%, com aceleração gradual para 1,5% em 2027, abaixo do 1,6% esperado anteriormente. Para 2028, a inflação foi revisada para cima, de 1,8% para 1,9%.

Segundo o relatório de política monetária de fevereiro, a projeção da inflação foi reduzida significativamente, passando de 2,8% para 2,1%.

Para o primeiro trimestre de 2027, a expectativa é de que a inflação fique em 1,7% e acelere a 1,8% no mesmo período de 2028. Sobre o mercado de trabalho, o BOE espera que a taxa de desemprego suba a 5,3% até meados de 2026 no Reino Unido.

Segundo o BoE, "o risco de maior persistência inflacionária tornou-se menos pronunciado recentemente".

O Comitê de Política Monetária (MPC) reiterou que novos cortes dependerão da evolução das perspectivas para a inflação e que é necessário analisar novos dados. O BoE manteve a taxa inalterada em 3,75% hoje, em decisão que contou com placar apertado (5-4).