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BoE: Bailey pede reconstrução de relações comerciais com Europa

Escrito por Letícia Araújo, especial para o Broadcast (via Agência Estado)
Publicado em 08.05.2026, 19:01:00 Editado em 08.05.2026, 19:13:05
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O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, afirmou que o Reino Unido precisa reconstruir as relações comerciais com a Europa em um mundo dominado por superpotências, segundo a Bloomberg.

Bailey indicou que o Reino Unido está exposto aos riscos de uma ordem internacional em transformação, com a disputa entre os Estados Unidos e a China pela liderança econômica e estratégica, também de acordo com a Bloomberg.

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Falando em uma conferência organizada pelo BoE, o líder do banco central inglês e também presidente do Conselho de Estabilidade Financeira (FSB, na sigla em inglês) afirmou ainda esperar uma "briga" entre os EUA e reguladores internacionais das stablecoins.

Segundo a Reuters, o dirigente afirmou que as stablecoins só vão fazer parte da arquitetura de pagamentos global se existirem padrões internacionais, mas que o tema será "uma briga iminente" com o governo dos EUA.

Bailey demonstrou preocupação com algumas limitações de conversibilidade de algumas stablecoins americanas, que não podem ser convertidas sem passar por uma corretora de criptomoedas, ainda segundo a agência. Com isso, em momentos de crise, essas moedas poderiam migrar para jurisdições como o Reino Unido, que pretende ter obrigações de conversibilidade robustas.

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