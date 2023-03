Sergio Caldas (via Agência Estado)

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, disse nesta terça-feira, 28, não acreditar que os recentes transtornos envolvendo bancos na Europa e nos EUA estejam causando estresse no Reino Unido. Em testemunho no comitê do Tesouro britânico, Bailey comentou que a questão do Credit Suisse foi um problema específico do banco suíço. Bailey admitiu, no entanto, que "estamos atravessando um período de tensão elevada e estado de alerta".