BoE anuncia compra de Gilts indexados para tentar conter disfunções nos mercados

Em meio à disparada nos custos de empréstimos no Reino Unido, o Banco da Inglaterra (BoE) anunciou nesta terça-feira, 11, novas medidas para tentar conter o que considera riscos de "disfunções" nos mercados britânicos. Em comunicado, a autoridade monetária informou que incluirá Gilts indexados no escopo do programa de compras de títulos públicos.

A instituição explica que o começo desta semana registrou mais "reprecificação significativa" da dívida do governo do país insular, particularmente dos Gilts indexados. Segundo a entidade, a volatilidade e as chances de uma onda de vendas desses papéis representam um "risco material" à estabilidade financeira.

Para evitar o agravamento do quadro, o BoE decidiu comprar esse tipo de bônus, em operações que se estenderão até a próxima sexta-feira, 14. "Essas operações adicionais atuarão como uma barreira adicional para restaurar as condições de mercado ordenadas, absorvendo temporariamente a venda de Gilts indexados em excesso da capacidade de intermediação do mercado", destaca a nota.

Nesta segunda-feira, 10, o BC britânico já havia anunciado que ampliaria o volume de volume de leilões diários de Gilts. Também lançou estratégias para apoiar debilitados fundos de pensão no país. As ações, contudo, surtiram pouco efeito no objetivo de tranquilizar investidores.