BoE ampliará volume de leilões de Gilts para garantir funcionamento dos mercados

O Banco da Inglaterra (BoE) anunciou nesta segunda-feira, 10, um conjunto de medidas adicionais para garantir o funcionamento adequado dos mercados britânicos, que enfrentaram episódios de estresse agudo nas últimas semanas, após o governo do Reino Unido propor um pacote fiscal que prevê cortes de impostos e aumento de gastos.

As novas ações estendem a resposta iniciada em 28 de setembro, quando a autoridade monetária decidiu iniciar um programa temporário de compras de bônus para tentar conter a disparada dos juros dos Gilts, como são conhecidos os títulos públicos do país. A previsão é de que a iniciativa termine na próxima sexta-feira, 14.

Segundo a nota emitida nesta segunda-feira, até o momento, o BoE realizou oito leilões diários, com oferta de compra de até 40 bilhões de libras, tendo adquirido 5 bilhões de libras em papéis. A instituição informou que está preparada para ampliar o volume total das próximas cinco operações. A quantidade total de cada leilão será divulga diariamente às 5h (de Brasília) e a de hoje somará 10 bilhões de libras

O BoE anunciou ainda a criação do chamado Programa de Recompra de garantia expandida Temporária (TECRF, na sigla em inglês). O instrumento visa ajudar bancos a mitigarem pressões de liquidez enfrentadas por clientes no setor de fundos de Liability Driven Investment (LDI), apontados por um dos responsáveis pela crise dos fundos de pensão.

"Nestas operações, o Banco aceitará garantias elegíveis ao Sterling Monetary Framework (SMF), incluindo gilts indexados, e também uma gama mais ampla de garantias do que normalmente elegíveis SMF, tais como garantias de obrigações corporativas", diz a nota.

O BC britânico também afirma que pode atenuar as pressões às LDI pelas Operações de Repo indexadas de longo prazo.

"Após o final das operações desta semana, o Banco continuará a trabalhar com as autoridades e reguladores do Reino Unido para garantir que o setor de LDI opere de forma mais resiliente no futuro", ressalta.