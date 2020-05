Boa Vista: vendas do comércio para o Dia das Mães caem 41% ante 2019

As vendas do comércio nacional para o Dia das Mães recuaram 41% em 2020, na comparação com 2019, segundo levantamento do Boa Vista enviados ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. No ano passado, o resultado havia sido positivo em 1,7%. É o pior resultado desde 2008. Nesse período, a maior queda havia sido de 4,6% em 2016.

A instituição avalia que a queda abrupta nas vendas na segunda data comemorativa mais importante para o comércio no ano, perdendo apenas para o Natal, evidencia o cenário fraco para a atividade devido às restrições impostas pela pandemia de coronavírus.

"O fechamento de boa parte do comércio relevante para a data, como lojas de vestuário, cosméticos, eletrodomésticos, móveis e eletroeletrônicos e a restrição à circulação de pessoas, limitaram demasiadamente as possibilidades de compra dos consumidores", diz a nota da Boa Vista.

O economista da instituição, Flávio Calife, pontua que as vendas online reduzem as perdas, mas não são suficientes para compensar as quedas fortes das lojas físicas.

O cálculo do volume de vendas para esta data foi baseado em uma amostra das consultas de CPF realizadas no banco de dados da Boa Vista, o SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito, com abrangência nacional. Para esta data foram consideradas as consultas realizadas no período de 4 a 10 de maio de 2020, comparadas às consultas realizadas entre 6 a 12 de maio de 2019.