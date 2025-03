BNY, banco mais antigo dos EUA, assina contrato de vários anos com a OpenAI

O Bank of New York Mellon Corp, também conhecido como BNY, anunciou nesta quarta-feira, 26, um relacionamento plurianual com a gigante de inteligência artificial (IA) OpenAI. Segundo o acordo, o banco mais antigo dos Estados Unidos terá acesso a ferramentas de ponta da OpenAI, como a Deep Research e seus modelos de raciocínio mais avançados, sobrecarregando a plataforma interna de IA do banco, a Eliza.

Em troca, a OpenAI disse que espera obter informações sobre como seus modelos funcionam em tarefas complexas no mundo real.

"Sentimos que a IA tem poder de transformação e fará parte de todos os produtos e serviços", afirmou Sarthak Pattanaik, chefe do centro de IA do BNY.

Com o acordo, o banco também terá acesso ao ChatGPT Enterprise, o plano da gigante tecnológica voltado para empresas.

Os termos do acordo não foram divulgados. Fonte: Dow Jones Newswires.