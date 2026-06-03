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BNDES veta R$ 1,1 bi em crédito para donos de terras com alerta de desmatamento ilegal

Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)
Publicado em 03.06.2026, 18:38:00 Editado em 03.06.2026, 18:48:21
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O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta quarta-feira, 3, ter rejeitado mais de R$ 1,1 bilhão em pedidos de financiamentos de produtores rurais que são donos de propriedades com indícios de desmatamento ilegal nos últimos três anos.

O banco de fomento recebeu 5.592 alertas ativos de indícios de desmatamento ilegal entre fevereiro de 2023 e abril de 2026, o equivalente a cerca de 1% das 551,7 mil solicitações de crédito rural encaminhadas ao BNDES no período.

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O monitoramento de propriedades rurais é feito pelo banco em parceria com o MapBiomas, com o objetivo de evitar a concessão de financiamentos a quem pratica o desmatamento ilegal. O BNDES lembra que adota regras mais rígidas do que as definidas pelo Banco Central para a concessão do crédito rural.

"Em regra, é vedado o financiamento em propriedades rurais com indícios de desmatamento ilegal. Desde 2023, o volume de financiamentos evitados soma quase R$ 1 milhão por dia de solicitações de crédito não contratado a produtores com indícios de desmatamento irregular", frisou o banco, em nota distribuída à imprensa. "São consideradas de crédito rural as operações dos programas agropecuários do Governo Federal, com juros equalizados; da linha BNDES Crédito Rural e aquelas que tenham marcação de crédito agrícola pelo Banco Central (BC)."

A região Nordeste teve a maior proporção de recursos evitados, 1,7% dos R$ 7,8 bilhões solicitados, seguida pelo Norte, 1,7% dos R$ 6,2 bilhões demandados. No Centro-Oeste, foram bloqueados 0,7% dos R$ 29,7 bilhões solicitados; no Sul, 0,8% dos R$ 73,2 bilhões pedidos; e no Sudeste, 0,5% dos R$ 23 bilhões solicitados.

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FINANCIAMENTO/PRODUTORES RURAIS/BNDES/VETO/DESMATAMENTO ILEGAL
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