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BNDES vence prêmio da Câmara por painel que detalha financiamentos da Nova Indústria Brasil

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ganhou da Câmara dos Deputados um prêmio por dar mais visibilidade ao dinheiro que financia a política industrial brasileira. O banco foi reconhecido na categoria Governamental Federal do Prêmio Transparência e Fiscalização Pública 2026 pelo painel que detalha as operações do Plano Mais Produção, braço financeiro da Nova Indústria Brasil (NIB).

A ferramenta já reúne informações sobre mais de R$ 370 bilhões em financiamentos aprovados e permite acompanhar a distribuição dos recursos por setor, região, porte das empresas e modalidade de apoio. Os dados são atualizados mensalmente, de forma automatizada, permitindo uma leitura mais precisa de como o crédito público está sendo direcionado.

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"Este prêmio é mais uma importante sinalização para a sociedade brasileira do compromisso do BNDES e de seus funcionários, que trabalharam intensamente por esses avanços, com a melhoria da gestão e com aperfeiçoamento dos mecanismos de controle social e prestação de contas", destacou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Lançada em 2024, a NIB orienta o desenvolvimento produtivo e tecnológico do País até 2033. A iniciativa é estruturada em missões voltadas a áreas estratégicas como saúde, agroindústria, infraestrutura, transformação digital e transição ecológica, e reúne suas linhas de crédito e soluções financeiras no Plano Mais Produção, operado por agências e bancos públicos, incluindo o BNDES.

O Prêmio Transparência e Fiscalização Pública 2026 tem como objetivo destacar iniciativas de transparência e fiscalização da gestão pública, valorizando práticas inovadoras com impacto social e potencial de replicação. Entre os critérios estão eficiência, inovação, alcance social e possibilidade de disseminação na administração pública.

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O BNDES afirmou ainda, que a premiação se soma a avaliações anteriores sobre suas práticas de transparência. Nos últimos anos, o banco esteve entre os órgãos mais bem avaliados em levantamentos do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Controladoria-Geral da União (CGU), que analisam transparência pública, acesso à informação e divulgação ativa de dados.

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