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Escrito por Paula Martini e Gabriela da Cunha (via Agência Estado)

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) registrou lucro líquido de R$ 5,4 bilhões no terceiro trimestre de 2026, alta de 38% ante o mesmo período de 2025, quando lucrou R$ 3,9 bilhões. Os dados foram informados pelo diretor financeiro do banco, Alexandre Abreu, durante apresentação de resultados.

No mesmo trimestre, o BNDES desembolsou R$ 61,3 bilhões, com expansão de 29% ante o terceiro trimestre de 2025.

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Na parte das aprovações, foram R$ 75,6 bilhões no terceiro trimestre de 2026, uma alta de 10% ante igual período do ano anterior.