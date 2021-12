BNDES submete processo de desestatização da Eletrobras à audiência pública

Da Redação

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) decidiu submeter à audiência pública o processo de desestatização da Elebrobras. O aviso de audiência pública está na edição desta terça-feira, 7, do Diário Oficial da União (DOU).

Segundo o ato, o objetivo é prestar informações ao público, bem como receber sugestões e contribuições ao processo de desestatização da Eletrobras.

A audiência pública será virtual, no dia 22 de dezembro, a partir das 10 horas.

Os links para participação no evento serão disponibilizados no site do BNDES.