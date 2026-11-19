O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) pagou R$ 7,6 bilhões em dividendos ao Tesouro Nacional neste ano, referentes ao resultado de 2025. Segundo o presidente da instituição, Aloizio Mercadante, o banco tem um resultado "muito forte" e condições de continuar contribuindo com o governo federal.

Mercadante também afirmou que o BNDES mantém o ritmo de aprovações, consultas e desembolsos, apesar das incertezas no cenário econômico internacional e da pressão sobre as taxas de juros.

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Segundo ele, o banco já aprovou R$ 39 bilhões em operações do programa Brasil Soberano, e ainda há demanda a ser atendida.

Questionado sobre a possibilidade de manter o ritmo das operações no próximo ano e alcançar a meta de desembolsos equivalente a 2% do Produto Interno Bruto (PIB) até 2028, Mercadante disse não concordar com as premissas de uma perspectiva mais pessimista para a atividade econômica.

Ele ponderou que o cenário internacional é instável, com pressão sobre os preços do petróleo e bancos centrais importantes elevando juros, mas demonstrou otimismo com as perspectivas para o Brasil."Estamos com a aprovação, com consulta e desembolso seguindo o ritmo estruturado que está desenhado", afirmou.

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Segundo Mercadante, enquanto outras instituições financeiras já retraíram a oferta de crédito, o BNDES mantém suas operações.

O presidente do banco também afirmou que espera um aumento expressivo da captação internacional e do investimento estrangeiro direto no Brasil. De acordo com ele, o País tem despertado interesse de grandes empresas e de governos estrangeiros, o que deve resultar em anúncios de novos investimentos nos próximos meses.

Mercadante citou conversas recentes com representantes do Canadá, de Cingapura e da Turquia como exemplos da disposição de ampliar a aproximação com o Brasil. Também mencionou a expectativa de uma nova política industrial e de investimentos em infraestrutura como fatores que podem impulsionar a atividade econômica.