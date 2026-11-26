O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) desembolsou R$ 2,644 bilhões do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC) para a Latam Airlines Brasil.

Os recursos, liberados nesta quinta-feira, 26, fazem parte de uma linha de capital de giro destinada a companhias aéreas que operam voos domésticos e têm como objetivo reforçar a liquidez do setor diante da pressão sobre os custos operacionais, principalmente com combustíveis.

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O financiamento tem prazo final em julho de 2031, amortização mensal e custo anual de 5,6%. Segundo o BNDES, os recursos ampliam a flexibilidade financeira da companhia e contribuem para atenuar os efeitos do aumento do preço do combustível de aviação registrado em 2026.

A linha de crédito com recursos do FNAC busca apoiar a sustentabilidade econômica do setor aéreo, considerado estratégico para o transporte de passageiros e cargas, a conectividade nacional e o desenvolvimento do turismo e dos negócios.

"O Brasil integra um grupo restrito de países com capacidade de desenvolver tecnologia e produzir aeronaves comerciais. Fortalecer esse setor é uma prioridade do governo do presidente Lula, porque o transporte aéreo é fundamental para a integração nacional, a competitividade da economia e o desenvolvimento do turismo e dos negócios", afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota. Segundo ele, o financiamento também contribui para fortalecer uma companhia aérea que vai operar aeronaves produzidas pela Embraer.

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O uso do FNAC para apoiar empresas aéreas foi autorizado pela Lei nº 14.978, de 18 de setembro de 2024, diante da necessidade de criar instrumentos de financiamento para o desenvolvimento e a sustentabilidade do setor de aviação civil, que já sofria os efeitos da pandemia de covid-19.