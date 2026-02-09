Leia a última edição
BNDES lançará chamada pública para projetos de infraestrutura, afirma Mercadante

Escrito por Juliana Garçon e Gabriela da Cunha (via Agência Estado)
Publicado em 09.02.2026, 12:52:00 Editado em 09.02.2026, 12:59:15
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) prepara uma chamada pública voltada para projetos de infraestrutura nos moldes do Fundo de Investimento em Participações nos setores de Transição Energética e Descarbonização. A informação é do presidente da instituição, Aloizio Mercadante.

"Vamos lançar - e não será menor do que foi para o clima, que tivemos R$ 4,3 bilhões para a transição para uma energia descarbonizada. Infraestrutura precisa de muito capital e de muito investimento", disse ele nesta segunda-feira, 9, durante o seminário "Superciclo de Investimentos em Infraestrutura - Avanços e Desafios", na sede do banco, no Rio de Janeiro.

Mercadante destacou que, entre 2023 e 2025, o banco realizou 22 leilões de rodovias. Por outro lado, reconheceu que é preciso acelerar projetos voltados a ferrovias.

"Vem um ciclo forte de investimentos em rodovias e nós temos que modernizar alguns mecanismos em termos de prazo de carência, prazo para ferrovias", comentou o presidente do BNDES.

BNDES CHAMADA PÚBLICA infraestrutura Mercadante projetos
