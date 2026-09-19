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BNDES já recebeu R$ 8,2 bilhões em pedidos de crédito do Brasil Soberano em dois dias

Escrito por Ana Paula Machado (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Em dois dias, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) recebeu R$ 8,2 bilhões em pedidos de crédito na nova etapa do Plano Brasil Soberano. Foram protocoladas 138 operações entre os dias 17 e 18 de setembro.

Segundo o BNDES, do total de solicitações, R$ 1,7 bilhão em créditos já foram aprovados, sendo R$ 794 milhões para empresas do grupo 2, formado por setores industriais relevantes (têxtil, químico, farmacêutico, minerais estratégicos e fertilizantes, entre outros). Outros R$ 680 milhões envolvem empresas do grupo 1 e seus fornecedores afetados pelas tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos.

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Foram registrados ainda R$ 251 milhões em aprovações para empresas do grupo 3 e seus fornecedores, que exportam para países do Golfo Pérsico. Do total de pedidos aprovados, R$ 683 milhões foram feitos para empresas do segmento de fertilizantes, informou a instituição.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, disse que o comércio internacional vive um momento de incertezas. "O Brasil Soberano dá às empresas condições para que diversifiquem mercados para exportação e preservem a capacidade produtiva, contribuindo com a competitividade da indústria brasileira. O volume de pedidos recebidos demonstra que existe demanda por financiamento para enfrentar esse cenário e seguir investindo", afirmou.

A nova fase do Plano Brasil Soberano tem orçamento de R$ 22,6 bilhões, sendo R$ 13,5 bilhões em recursos do Tesouro Nacional e R$ 9,1 bilhões do BNDES. As linhas de financiamento abrangem a aplicação para capital de giro, capital de giro para exportação, aquisição de máquinas e equipamentos e projetos de investimentos. Tais projetos podem ser voltados para ampliação da capacidade produtiva, inovação tecnológica ou adaptação de produtos e processos, entre outras hipóteses definidas pelos ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

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