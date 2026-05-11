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BNDES, Finep e Embrapii somam R$ 10,5 bi em aprovações para projetos de IA

Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)
Publicado em 11.05.2026, 11:38:00 Editado em 11.05.2026, 11:48:06
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O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) já aprovaram conjuntamente um apoio de R$ 10,5 bilhões para projetos de inteligência artificial (IA) entre janeiro de 2023 e fevereiro de 2026.

Quase metade desse volume foi aprovada pelo BNDES, cerca de R$ 5,1 bilhões, sendo R$ 4,1 bilhões em crédito e R$ 947 milhões em equity.

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O apoio da Finep alcançou R$ 4,25 bilhões, incluindo R$ 2,5 bilhões em crédito, R$ 1,1 bilhão em fomento não reembolsável e R$ 636 milhões em subvenção.

Já a Embrapii aprovou R$ 1,2 bilhão para 632 projetos na modalidade de coinvestimento não reembolsável, "utilizando a estrutura de sua rede de instituições científicas, tecnológicas e de inovação, com mais de 90 unidades credenciadas", explicou o BNDES.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a inteligência artificial é elemento estratégico no processo de neoindustrialização do País.

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"A IA é uma tecnologia transversal, capaz de revolucionar setores como agricultura, indústria e serviços, aumentando a produtividade e garantindo nossa soberania tecnológica, uma necessidade econômica para tornar o país competitivo no cenário internacional", declarou Mercadante, em nota distribuída à imprensa.

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