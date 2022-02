BNDES faz acordo com MME para soluções para mineração

Da Redação

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) assinou nesta terça-feira um acordo de cooperação com o Ministério de Minas e Energia (MME) para apresentar soluções de financiamento, sustentabilidade e inovação para o setor de mineração. O relatório com as propostas deverá ser concluído até junho.

Durante evento em Brasília, Gustavo Montezano, presidente do BNDES, disse que a ideia é repetir o que foi feito com setores de saneamento e gás. "Com o acordo, pretendemos divulgar um relatório aberto ao mercado com soluções, projetos e planejamentos, não feitos pelo BNDES, mas que o banco vai coordenar com sociedade", afirmou.

Montezano disse que o objetivo não é "quanto mais recursos, melhor" para a mineração, mas de financiar o setor "no lugar certo, na hora certa, para quem precisar". "Queremos propor soluções e alternativas para melhorar a financiabilidade do setor", acrescentou.