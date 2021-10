BNDES fará audiência pública no dia 19 sobre privatização da Ceasaminas

Da Redação

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) avisou no Diário Oficial da União (DOU) que promoverá uma audiência pública no próximo dia 19 para discutir o processo de desestatização das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais (Ceasaminas). O encontro será realizado a partir das 10 horas de modo híbrido - presencialmente em Belo Horizonte e virtualmente no canal do YouTube aberto pelo BNDES para a audiência.

A audiência pública servirá para prestar informações ao público sobre a privatização e também receber sugestões e contribuições ao processo de desestatização, que se dará por meio da alienação dos seguintes ativos: a totalidade das ações de emissão da Ceasaminas de titularidade da União e imóveis não operacionais de titularidade da companhia em Contagem (MG), além do repasse da gestão do Mercado Livre do Produtor (MLP) à iniciativa privada por meio de concessão onerosa.

A intenção do governo é que o leilão da Ceasaminas ocorra ainda neste ano, em novembro.

Os valores mínimos que devem ser considerados no certame são de R$ 161,6 milhões pelos ativos imobiliários e de R$ 91,6 milhões de outorga pela operação da companhia.