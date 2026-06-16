BNDES está negociando com a Petrobras investimento em mineração, diz Mercadante

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou nesta terça-feira, 16, que a instituição negocia com a Petrobras e a Vale a formação de uma parceria para exploração mineral. O executivo não detalhou o formato da parceria, se seria formado um novo fundo de investimento ou se a petroleira seria chamada a participar do fundo que o banco já tem em parceria com a mineradora.

A Vale e o BNDES estruturaram uma parceria para impulsionar a exploração e o desenvolvimento de minerais críticos e estratégicos no Brasil, com um fundo de investimento no qual o banco e a mineradora atuam como investidores âncora. "Fizemos uma parceria com a Vale de R$ 1,5 bilhão. Estamos aprofundando essa estratégia com a Vale, que conhece muito esse assunto. E estamos também chamando a Petrobras, que tem muito conhecimento em geologia. Não só de geologia marinha, mas de uma forma geral."

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O executivo frisou que o BNDES acaba de assinar com a Marinha a última etapa do Planejamento Espacial Marinho. "Estamos fazendo isso em toda a costa brasileira. E vamos trabalhar junto com a Vale e a Petrobras nesses projetos."